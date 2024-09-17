جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة

دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى جلسو لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة والنصف من اليوم في السراي الحكومي، للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة وقرار مجلس الوزراء رقم 63.

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