شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم رئيس أمناء التحالف الوطنى بجائزة الشيخ عيسى بن على آل خليفة للعمل التطوعى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الحفل الختامي لجائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي في نسختها الرابعة عشرة، تم تكريم المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزير الشباب والرياضة الأسبق، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في مجال العمل التطوعى.



وعُرف المهندس خالد عبد العزيز بدوره الفعّال في تطوير المبادرات الشبابية والبرامج الاجتماعية التي ساهمت في تحسين حياة الكثيرين، وألقى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء والرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، كلمةً أكد فيها على أهمية جهود المهندس عبدالعزيز في تعزيز قيم التطوع والعمل الإنساني في المنطقة العربية.

وفي تعليقه على التكريم، عبر المهندس خالد عبدالعزيز عن شكره وامتنانه للشيخ عيسى بن علي آل خليفة وللاتحاد العربي للتطوع، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعزز أهمية العمل التطوعي ويشجع على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التنمية الاجتماعية.



يُذكر أن جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي تعد واحدة من أبرز الجوائز العربية التي تكرم الرواد في العمل التطوعي وتساهم في دعم وتعزيز قيمه في المجتمعات.