بعد تراجعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، عند مستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2317 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2978 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3475 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 عند 3971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 27800 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2585.36 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بارتفاع بنسبة 0.11% مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من الخليج 365: أسعار الذهب