بينهم طفلة.. سقوط 5 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال جنوب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد خمسة مواطنين، بينهم طفلة، صباح اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية وسط وجنوب قطاع غزة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين، بينهم طفلة، جراء قصف الاحتلال عدة منازل تعود لعائلات الترتوري، وأبو شوقة، والبطران، في مخيم البريج، وما زال هناك العشرات من العالقين تحت الأنقاض.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى جراء قصف الاحتلال دراجة هوائية في منطقة قيزان رشوان بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي هذه الاثناء، تواصل آليات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق ننار شرق بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.