قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات صباح اليوم الثلاثاء

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لجرائمه الوحشية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من قرية حارس غرب سلفيت، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".



وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد إبراهيم صوف، ووليم طالب داوود، وأسامة ياسين شملاوي، بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال سير آلياته العسكرية في شوارع البلدة، وداهم مغسلة للسيارات واعتقل صاحبها ثم أفرج عنه فيما بعد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، واعتقلت الشابين اسامة خليل عمارنة، وسامر محمود مشارقة، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين، واستولت على مركبات من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد أكرم ابو مقدم من قرية خرسا، وعريف مرعي زيدات، ونائب أمين سر حركة "فتح" علي درويش زيدات، وموسى أبو ساكوت من بني نعيم شرقا، وسائد ايوب الحوامدة، ويوسف علي الحوامدة من بلدة السموع جنوبا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت قرية سوسيا جنوب الخليل، وداهمت منزل رئيس المجلس القروي جهاد النواجعة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، وسلمت نجله محمد استدعاء لمراجعة مخابراتها، ومزقت صور الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

كما داهمت مدرسة اشكارة قرب ما يسمى معسكر سوسيا ومنطقة الكرمل بمسافر يطا واستولت على عدد من مركبات المواطنين.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة العُبيدية، شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مكرم توفيق خليفة (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته وعبثت بمحتوياته.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة شبان خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، وقرية مادما جنوبا.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، واعتقلت منها ثلاثة شبان وهم: يزن اشتية، واحمد علي الشافعي، وأحمد كايد حشاش.

وأوضحت مصادر أخرى أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل وفتشته، وعبثت بمحتوياته، واعتقلت منه الشاب سليمان معروف.