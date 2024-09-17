قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال موسعة في عدد من المدن الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، بشن حملات اعتقال همجية موسعة في عدد من المدن الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان وهم "محمد ابراهيم صوف، ووليم طالب داوود، وأسامة ياسين شملاوي"، من قرية حارس غرب سلفيت، وذلك بعد أن داهمت منازلهم، وعبثت بمحتوياتها.

كما اعتقل الاحتلال المواطن مكرم توفيق خليفة (22 عاما)، من بلدة العُبيدية، شرق بيت لحم، بعد ان داهمت منزل والده وفتشته وعبثت بمحتوياته.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة شبان خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، وقرية مادما جنوبا.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، واعتقلت منها ثلاثة شبان وهم: يزن اشتية، واحمد علي الشافعي، واحمد كايد حشاش، مشيرة إلى أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية مادما جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل وفتشته، وعبثت بمحتوياته، واعتقلت منه الشاب سليمان معروف.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال، 6 مواطنين بينهم ثلاث مواطنات، خلال اقتحام عدة أحياء وبلدات في رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عبلة سعدات زوجة الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات من منزلها في البيرة، واعتقلت تحرير بدران جابر بعد مداهمة منزلها في بيتونيا غرب رام الله، والطالبة في جامعة بيرزيت دعاء القاضي من منزلها في البيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي قتيبة عمر حمدان من بيتونيا، والفتى رامي فائق اشتية (17 عاما) من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، والشاب أمجد كنعان حامد من قرية بيتين شرق رام الله، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

الاحتلال يسقط إعلام فلسطين من بلدة كفر نعمة

كما قام جنود الاحتلال، بتخريب النصب التذكاري للشهيد محمد مراد الديك، في بلدة كفر نعمة، وإنزال رايات فتح وأعلام فلسطين من البلدة.

وفي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشابين اسامة خليل عمارنة، وسامر محمود مشارقة، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، هم:أحمد أكرم ابو مقدم من قرية خرسا، وعريف مرعي زيدات، ونائب أمين سر حركة "فتح" علي درويش زيدات، وموسى أبو ساكوت من بني نعيم شرقا، وسائد ايوب الحوامدة، ويوسف علي الحوامدة من بلدة السموع جنوبا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات استولت على عدة مركبات، واقتحمت قرية سوسيا جنوب الخليل، وداهمت منزل رئيس المجلس القروي جهاد النواجعة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، وسلمت نجله محمد استدعاء لمراجعة مخابراتها، ومزقت صور الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

كما داهمت مدرسة اشكارة قرب ما يسمى معسكر سوسيا ومنطقة الكرمل بمسافر يطا واستولت على عدد من مركبات المواطنين.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.