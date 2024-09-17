حريق في أنبوب غاز في تكساس وإخلاء المنطقة المحيطة

اندلعت النيران في أنبوب للغاز الطبيعي في منطقة سكنية قرب هيوستن بولاية تكساس الأميركية ما دفع بالسلطات لإخلاء المنطقة المحيطة، وفق مسؤولين.

واكدت سلطات مدينة دير بارك بجنوب الولايات المتحدة حيث اندلع الحريق في بيان صحافي إن "السلطات المحلية نفذت عمليات إخلاء للمناطق المجاورة".

وشددت على إجراء التحقيق لتحديد سبب اندلاع الحريق في الخط المملوك من شركة المرافق العامة إينرجي ترانسفير.

وأظهر مقطع فيديو على محطة البث المحلية كيه إتش أو 11 سحبا ضخمة من الدخان والنار في مكان الحادث. وأفاد سكان بسماع انفجار قبل الحريق.

واشارت إينرجي ترانسفير في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الى إن خط الأنابيب "عُزل حتى انتهاء احتراق المادة المتبقية داخله بأمان" والذي يمكن أن يستغرق عدة ساعات كما قالت.

وافاد أدريان غارسيا مفوض مقاطعة هاريس لوسائل الإعلام الأميركية بوجود نحو 350 منزلا في محيط الحريق، إضافة إلى مدارس ومحلات سوبر ماركت ومطاعم.