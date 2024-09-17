الخارجية الأردنية: تسلمنا جثمان المواطن ماهر الجازي ليتم دفنه في الأردن بعد تسليمه لذويه

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، انه "تسلمنا جثمان المواطن ماهر الجازي ليتم دفنه في الاردن بعد تسليمه لذويه".
وفي وقت سابق، أفادت إذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، ، بأنّ اسرائيل أعادت إلى الأردن، مساء الاثنين، جثمان ماهر الجازي منفّذ عملية جسر الملك حسين الأسبوع الماضي، التي أدت إلى مقتل ثلاثة حراس أمن إسرائيليين. وكانت جهات أمنية إسرائيلية قد عرقلت تسليم الجثمان للسلطات الأردنية طوال الفترة الماضية منذ وقوع العملية، بتعليمات من المستوى السياسي.
ونقلت "كان" عن مسؤول أمني إسرائيلي وصفته بالرفيع دون أن تسمّيه، أنه بخلاف جثامين منفذي العمليات الفلسطينيين، التي لها قيمة على سبيل المثال في صفقات تبادل الأسرى، فإنّ جثمان منفذ العملية الأردني "لا أهمية مستقبلية له"، وفق ادعائه، "ولذلك تقرر إعادة الجثمان من أجل الحفاظ على العلاقات الأمنية الجيدة بين إسرائيل والأردن".
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