القناة 12 الإسرائيلية: الاتفاق بين نتانياهو وساعر تم إبرامه وينتظر فقط القرار النهائي لنتانياهو بإقالة غالانت

افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الاتفاق بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وجدعون ساعر تم إبرامه وينتظر فقط القرار النهائي لنتانياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في الإدارة الأميركية، تأكيده انه "سنجد طريقة للتعامل مع أي شخص يتولى منصب وزير الدفاع في إسرائيل".

وشدد المصدر على ان "غدعون ساعر غير معروف خارج إسرائيل ولن يتمتع بنفس العلاقة الوثيقة مع واشنطن التي تمتع بها وزير الدفاع الحالي يوآف غالانت".

من جهتها، افادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن هناك خشية أن ترد واشنطن على إقالة غالانت بعدم دعم إسرائيل في مواجهة الجنائية الدولية، مؤكدة ان "غالانت كان مسؤولا عن حل مشكلة عرقلة شحنة الأسلحة الأمبركية بالتواصل مع واشنطن".