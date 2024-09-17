شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى لعب دورا كبيرا فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني لعب دورا حيويا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة فى المتعلق بملف الحبس الاحتياطي، وهو ما يتفق م فلسفة التشريع القائمة على تحقيق العدالة الناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن الحوار الوطني يُعد أهم منصة حوارية، منصة تضم كل فئات وأطياف الشعب المصرى، القوى السياسية، القوى الحزبية، المجتمع المدنى، شخصيات عامة، ومتخصصين فى مختلف القضايا، ومن ثم خروج توصيات من الحوار الوطنى تهدف فى المقام الأول لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية، ويكون المواطن فى القلب من هذه المخرجات.

وأكد الديب، أن الحوار الوطنى خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسى والشعبى، وأكد للجميع أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، حيث تجتمع كل الفئات تحت راية الوطن، في حالة فريدة من الديمقراطية تتبادل فيها الأراء والأفكار والرؤى المختلفة في شتى المجالات والملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري.

وأشاد عضو النواب، بدور مجلس النواب فى مناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف لإرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهذا يؤكد تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية.