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راشد الزيدي: المعرض الدولي للتمور منصة عالمية تحتضن المنتجين والمستثمرين بدول العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث راشد الزيدي نائب الرئيس التنفيذي لأساس مسقط، عن المعرض الدولي للتمور والعسل والذي سيقام  في العاصمة العمانية مسقط خلال المدة من 20 إلى 26 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن المعرض يعد منصة عالمية تحتضن المزارعين المنتجين والمستثمرين من مختلف دول العالم.
ولفت إلى أن المعرض يهدف إلى تسليط  الضوء على أحدث التطورات والابتكارات  في صناعة التمور والعسل، مشددًا على أن المعرض يجمع  بين التراث العريق والتقنيات الحديثة لتعزيز هذا القطاع الحيوي والمهم.
وأضاف الزيدي أن المؤتمر يعد نقلة نوعية في مسيرة تطوير المنتجات العمانية ودخولها للأسواق العالمية ويهدف المعرض لخلق بيئة تنافسية  بين المنتجين  كمركز رائد في مجال  التمور والعسل على المستويين المحلي والدولي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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