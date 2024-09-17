البيت الأبيض: بايدن تحدث مع ترامب بعد محاولة اغتياله

ياسر رشاد - القاهرة - صرح إيملي سيمونز نائب السكرتير الصحفي الأول للبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وقالت سيمونز عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين: "تحدث الرئيس بايدن مع الرئيس السابق ترامب، وأعرب عن ارتياحه لأنه بأمان.

وأضافت سيمونز أن بايدن وترامب أجريا محادثة ودية، حيث شكر ترامب بايدن على اتصاله.

ويوم الأحد، أطلق جهاز الخدمة السرية الأمريكي النار على ما بدا أنه عرين لإطلاق النار بالقرب من ملعب جولف كان ترامب يلعب فيه في ذلك الوقت.

وقد اعتقلت الشرطة رايان روث على صلة بالحادثة، ووجهت له النيابة العامة تهمتين تتعلقان بالأسلحة النارية.