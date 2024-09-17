حزب الله اللبناني ينشر ملخصا لعملياته ضد الجيش الإسرائيلي.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة"، وفقا لما أوردته وكالة" روسيا اليوم ".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 16 سبتمبر 2024، وفقا للآتي":

١- استهداف تموضعات لِجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 13:45: استهداف موقع بركة ‏ريشا بقذائف المدفعية.

3- الساعة 14:30: استهداف مرابض مدفعية ‏العدو الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.

4- شن هجوم جوي بمسيّرة انقضاضية على تجمع ‏لِجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع المطلة.

5- الساعة 16:25: استهداف موقع المطلة ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 16:35: استهداف انتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة متات بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

7- ‏الساعة 16:35: استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الرشاشة وإصابته إصابة مباشرة.

8- الساعة 17:00: استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

9 - استهداف ثكنة راميم بِصلية من صواريخ ‏الكاتيوشا، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة حولا.

10- استهداف ثكنة راموت نفتالي بِصلية ‏من صواريخ الكاتيوشا، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدتي بليدا ‏وكفرشوبا.

11- استهداف مبانٍ يستخدمها ‏جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏العديسة والطيبة.

12- بعد متابعة ‏ومراقبة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا وبعد رصد حركة لِجنوده، استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.‏

13- بعد مراقبة ‏ومتابعة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع راميا وعند رصد تجمعا لآلياته داخل الموقع، استهدفها ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة وأصابوها بشكلٍ مباشر ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، وعند دخول قوة إسناد إلى الموقع استهدفها المجاهدون ‏بِقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابات مؤكدة».‏

وبعد منتصف ليل الاثنين، أصدر "حزب الله" بيانين عن عمليتين جديدتين له قائلا إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة":

- "بعد مراقبة ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع العباد وعند رصد تحرك لِمجموعة من جنوده في محيط ‏الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الثلاثاء بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".‏

- "بعد رصدِ هدفٍ ‏للعدو الإسرائيلي في محيط موقع العباد، استهدفه ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 ‏من اليوم الثلاثاء ‏بصاروخ موجه أصابه بشكل مباشر".‏

ويؤكد "حزب الله" أن توقف هذه العمليات "رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".