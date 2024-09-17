الأمم المتحدة: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة امس الإثنين، أن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، وذلك مع استمرار الهجمات الانتقامية الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، وفقا لما أوردته وكالة" سبوتنيك".

وقال جوتيريش في تصريح لوكالة "فرانس برس": "نحن جميعاً ندين الهجمات الإرهابية التي قامت بها حماس وكذلك احتجاز الرهائن، فهذا يعد انتهاكًا مطلقًا للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "لكن الحقيقة هي أنه لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وهذا ما نشهده بطريقة مأساوية في غزة".