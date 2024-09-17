واشنطن: الولايات المتحدة ليست مستعدة لرفع القيود المفروضة على أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه بعد المحادثات بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فإن الولايات المتحدة ليست مستعدة للإعلان عن رفع القيود المفروضة على القوات المسلحة الأوكرانية بشأن الضربات بأسلحة بعيدة المدى في العمق الروسي، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".



وأضاف ميلر: “نحن نواصل العمل مع شركائنا الأوكرانيين حول أفضل السبل لدعمهم، حول أفضل السبل لتزويدهم بالأموال والدعم الاستخبارات، لكن ليس لدي أي تصريحات بخصوص السياسة (بشأن القيود المفروضة على استخدام الصواريخ الغربية البعيدة المدى)”.

وفي وقت سابق، ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للإعلان عن رفع القيود المفروضة على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية ولا تريد التكهن بذلك.

وفي وقت سابق، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء مع الصحفيين، إن دول الناتو لا تناقش الآن احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية البعيدة المدى فحسب؛ بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.

وأضاف أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك إلى معلومات من الأقمار الصناعية الغربية".