الدفاع الروسية تسقط 8 طائرات أوكرانية فوق مقاطعتي بريانسك وكورسك

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، مساء امس الاثنين، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وجاء في بيان الوزارة أنه "بين حوالي الساعة 21:55 إلى 22:25 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

يأتي هذا في إطار الهجمات شبه اليومية التي تنفذها القوات الأوكرانية على المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك مقاطعات بيلغورود، بريانسك، كورسك، فورونيج، وروستوف، وكذلك شبه جزيرة القرم، مستخدمة الطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة منذ 24 فبراير 2022، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الأمنية الموجهة لروسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد على مدى ثماني سنوات من قبل السلطات الأوكرانية.