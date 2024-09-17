المقاومة الإسلامية بالعراق: تنفيذ هجوم بالطائرات استهدفت موقعًا إسرائيليًا في غور الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، تنفيذ هجوم جوي بالطائرات المسيرة، استهدف موقعا إسرائيلية في غور الأردن، وفقًا لما أعلنته وكالة " روسيا اليوم".



وأضافت المقاومة في بيانها، "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الإثنين الموافق 16-9-2024، هدفا في غور الاردن بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ويوم أمس الأحد، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها لموقع إسرائيلي في حيفا باستخدام الطيران المسير.

هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق بشكل متكرر استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة