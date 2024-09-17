إعلام عبري: سماع دوي انفجارات جنوب تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات أثارت ذعر المستوطنين جنوب مدينة تل أبيب مساء اليوم الاثنين، ناجمة عن هجمات يشنها سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقًا لما أعلنته وكالة "روسيا اليوم".

وقالت عدة منصات إخبارية محلية إسرائيلية إن "الانفجار الذي سمع في عموم جنوب إسرائيل ناجم عن هجمات على قطاع غزة".

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن هذه الهجمات جاءت بالتزامن مع ما يبدو أنها عملية إجلاء لجنود إسرائيليين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبحسب نشطاء إعلاميين من قطاع غزة فقد"تعرض الجيش الإسرائيلي لهجوم دامي اعترض طريق القوات العاملة بمحيط محور فلادلفيا"، مشيرين إلى "رصد طائرات مروحية تقوم بعملية إجلاء الخسائر البشرية".

وأشارت وسائل الإعلام المحلية في قطاع غزة إلى سماع دوي عدة انفجارات ضخمة هزت وسط مدينة غزة وشمال مدينة رفح جنوبا.

وأضافت أن "جيش الاحتلال ينسف مبان سكنية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة".

وقال الدفاع المدني بغزة إن 35 فلسطينيا لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية متفرقة على القطاع منذ صباح يوم الاثنين.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبرالماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة