مسؤولين إسرائيليين: ليس هناك انزعاج رسمي من عدم زيارة بلينكن إسرائيل في جولته المقبلة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم ان ليس هناك انزعاج رسمي من عدم زيارة بلينكن إسرائيل في جولته المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال زيارة سيقوم بها هذا الأسبوع إلى مصر.

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنّه خلال زيارته التي ستستمر من الثلاثاء وحتى الخميس سيجتمع بلينكن" مع مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويخفّف معاناة الشعب الفلسطيني ويساعد في إرساء أمن إقليمي أوسع نطاقا".

وأضاف أنّ الوزير الأميركي سيشارك خلال الزيارة، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في "ترؤس افتتاح الحوار الاستراتيجي الأميركي-المصري".

وبحسب البيان فإنّ هذا "الحوار الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلا عن توطيد العلاقات بين شعبي البلدين من خلال الثقافة والتعليم".