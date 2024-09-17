البيت الأبيض: بايدن أجرى مكالمة مع ترمب وأعرب له عن ارتياحه لكونه آمنا

أعلن البيت الأبيض، بايدن الرئيس الاميركي جو بايدن أجرى مكالمة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب وأعرب له عن ارتياحه لكونه آمنا.

وفي وقت سابق، حمّل ترامب "خطاب" منافسته كامالا هاريس والرئيس جو بايدن واتّهامهما إياه بأنه يشكل "تهديدا للديموقراطية"، المسؤولية عما بدت أنها ثاني محاولة اغتيال يتعرض له.

وندد بايدن وهاريس بالحادث الذي وقع الأحد مع الاشتباه بمحاولة شخص إطلاق النار على ترامب أثناء مزاولته رياضة الغولف في ولاية فلوريدا.

واكد بايدن انه "نددت على الدوام بالعنف السياسي وسأظل أندد به"، مضيفا "في أميركا، نقوم بتسوية خلافاتنا في شكل سلمي في صناديق الاقتراع، وليس تحت وطأة تهديد بندقية".