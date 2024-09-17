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هل ستستمر إسرائيل في العمل على إعادة سكان شمال غزة لمنازلهم؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل ستستمر في العمل على إعادة سكان شمال غزة إلى منازلهم بأمان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن 6 فلسطنيين استشهدوا بينما أصيب آخرون، مساء الإثنين، في قصف لقوات إسرائيلية على شمال ووسط قطاع غزة.

واستهدف الطيران الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف قوات إسرائيلية محيط برج الأندلس، شمال غرب مدينة غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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