بلينكن يلتقي مسؤولين مصريين الثلاثاء لمناقشة جهود التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية أنونتي بلينكن سيلتقي الثلاثاء مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة". بدورها، ذكرت وول ستريت جورنال أن "زيارة بلينكن الثلاثاء للقاهرة وليس إلى إسرائيل إشارة بأن الاختراق بشأن محور فيلادلفيا وشيك". وأوضحت أن "زيارة بلينكن للمنطقة تأتي لطمأنة إسرائيل بشأن عدم قدرة حماس على تهريب أسلحة عبر فيلادلفيا"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2024.

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