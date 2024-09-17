شكرا لقرائتكم خبر عن كبار الكتاب وشخصيات عامة في عزاء والدة الكاتب الصحفى عبد الرحيم على.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شارك الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، والكاتب الصحفى أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء اليوم الاثنين في مراسم عزاء والدة الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، رئيس مجلس إدارة مركز سيمو بباريس، المقام في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

كما شارك في مراسم العزاء كل من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، الكاتب الصحفى مصطفى بكرى والكاتب الصحفى جمال الكشكى رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة الأسبق والدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار، والشيخ مظهر شاهين، المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وعدد من الشخصيات العامة.

أدى عبدالرحيم علي، صلاة الجنازة على والدته السيدة شوكت أحمد حسن، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح أول أمس السبت، في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.



الشيخ مظهر شاهين يعزى الكاتب الصحفى عبد الرحيم على



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يشارك فى عزاء والدة الدكتور عبد الرحيم على



الفنان مصطفى كامل يشارك فى عزاء والدة الدكتور عبد الرحيم على



الكاتب الصحفى إبراهيم داوود



الكاتب الصحفى أكرم القصاص فى مراسم العزاء



الكاتب الصحفى خالد ناجح يعزى الدكتور عبد الرحيم على



المستشار بهاء ابو شقة خلال تقديم العزاء