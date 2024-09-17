بعد أنباء عن إصابات بالتسمم.. صحة أسوان تنفي شائعة تلوث مياه الشرب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نفت مديرية الصحة في أسوان ما تردد عن حجز عدد كبير من المواطنين بالمستشفيات نتيجة إصابتهم بنزلات معوية بسبب تلوث مياه الشرب في مناطق بنبان، أبو الريش، وبهاريف.

وأكد الدكتور محمد سعيد، مدير عام الصحة بأسوان، أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، ولم تسجل أي حالات تسمم أو نزلات معوية مرتبطة بتلوث المياه في هذه المناطق أو غيرها داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن الحالات المسجلة لا تتجاوز 28 حالة فقط، وجميعها نتيجة الإصابة بفيروسات موسمية أو تناول أطعمة ملوثة، وهو أمر طبيعي خلال فترة الصيف.

من جانبه، دعا المهندس عبد الصبور الراوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه أشرف على لجنة ميدانية زارت عدة محطات مياه، وأظهرت نتائج التحاليل التي أجرتها فرق متخصصة من الشركة ومديرية الصحة أن المياه خالية من أي تلوث، وأن مستويات الكلور والشبة طبيعية.