نتنياهو: إسرائيل قد تتحرك عسكريا ضد حزب الله حال فشل الدبلوماسية



محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين، الذي زار إسرائيل على أمل التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب على طول الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان، إن الجيش يجب أن يكون حرا في التحرك لإنهاء الهجمات التي تشنها جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مكتب رئيس الوزراء قوله اليوم الإثنين، إن إسرائيل تقدر وتحترم دعم الولايات المتحدة، لكنها في النهاية ستفعل ما هو ضروري للحفاظ على أمنها وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان.

وأكد نتنياهو لهوكشتاين نفس الرسالة التي وجهها للحكومة أمس الأحد، قائلا "لن يكون من الممكن إعادة سكاننا دون تغيير جوهري في الوضع الأمني في الشمال".

ولكن بينما ألمح نتنياهو إلى الحل العسكري، تحدث عنه وزير الدفاع يوآف جالانت بشكل علني.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر إن إدارة بايدن ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين جيش الاحتلال وحزب الله.

وقال ميلر "لقد أوضحنا منذ فترة طويلة أننا نعتقد أن الحل الدبلوماسي هو الطريق الصحيح، وهو الطريق الوحيد لتحقيق الهدوء في شمال إسرائيل والسماح للمواطنين الإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم".

كان جالانت قال في تصريح في وقت سابق اليوم الاثنين إن فرص التوصل لحل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في المنطقة الحدودية بشمال إسرائيل تتضاءل.

وبعد مكالمة هاتفية بين جالانت ونظيره الأمريكي لويد أوستن مساء أمس الأحد، قال مكتب جالانت إن الوزير أخبر أوستن أن "المسار واضح" فيما يتعلق باحتمالية توسع الصراع في المنطقة.

وقال جالانت لأوستن" احتمالية التوصل لإطار متفق عليه في المنطقة الشمالية بدأت تنفد في ظل استمرار حرب الله في ربط نفسه بحركة حماس".

