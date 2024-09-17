نقيب الفلاحين: أرباح زراعة فدان الطماطم تصل إلى نصف مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر "عداية" الطماطم وزن 25 كيلو وصل إلى 500 جنيهًا، مضيفًا أن متوسط إنتاجية الفدان تتجاوز 20 طنًا، ما يحقق أرباحًا وفيرة للمزارعين.

وتابع "أبو صدام"، في بيان، أن أرباح زراعة فدان الطماطم تصل إلى نصف مليون جنيه، في حال بيع كل المحصول بسعر السوق الحالي.

وأشار إلى تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية الطماطم، وأن التوجه لزراعة المحاصيل الخريفية وارتفاع درجات الحرارة يؤثران سلبًا على الإنتاج، خاصة خلال فترة "فاصل العروات".

وأكد أن مصر تعتبر الأولى عربيًا وإفريقيًا في إنتاج الطماطم، وتحتل المركز السادس عالميًا بإنتاج يزيد عن 6 ملايين طن سنويًا من زراعة 500 ألف فدان على مدار العام.

وتوقع انخفاض أسعار الطماطم في السوق المحلي خلال شهري نوفمبر وديسمبر نتيجة الإقبال الكبير على زراعتها.

وطالب وزارة الزراعة بوضع خطة زراعية محكمة لضمان توفير الطماطم بأسعار عادلة طوال العام، من خلال توفير مستلزمات الزراعة والمعلومات الضرورية للمزارعين للتعامل مع التقلبات المناخية

وسجل سجل متوسط أسعار الطماطم اليوم في الأسواق ما بين 23.27 جنيه/ كيلو، و25 جينه بزيادة قدرها 2.8 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس

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