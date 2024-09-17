اختيار نادر الداجن أمينًا لريادة الأعمال المركزي بحزب مستقبل وطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

قررت الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن تعيين نادر الداجن، أمينًا لأمانة ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، وذلك بعد عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، أدى إلى اتخاذ عددًا من القرارات التنظيمية.

وقال نادر الداجن، أمين ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، إننا تشرفت بتكليفي أمينًا للأمانة المركزية لريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن، أمانة مستحدثة برؤية حزبية متفردة بطموحات وآمال جديدة لتحقيق الحلم الوطني في طفرة اقتصادية قوامها الابتكار والإبداع وريادة الأعمال والشركات الناشئة استنادًا على ما تمتلكه مصرنا الغالية من ثروة شبابية متميزة.

ووجه نادر الداجن، الشكر والتقدير للنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام على ثقته الغالية، مجددا العهد باستكمال المسيرة والعمل على أن تكون الأمانة الجديدة منصة مفتوحة ومنتدى وطنيًا لمناقشة ودعم كل الأفكار في مجال ريادة الأعمال لتحقيق المستهدفات الحزبية والوطنية.. لنعمل معًا من أجل مصر.

وقرر حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1977 والخاصة بالأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن وبناء على ما تم عرضه، وبعد موافقة رئيس الحزب، بأن نواب رئيس الحزب هم كل من النائب أحمد عبد الجواد، والذي يشغل منصب الأمين العام بعد انتخابه من الهيئة العليا.

ويضم النواب أيضا النائب عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي، والنائب حسام إبراهيم الدسوقي الخولي والنائب علاء السعيد ابراهيم عابد، والنائب محمد إسماعيل محمد منظور كما تضمن القرار إضافة كل من كأمناء عام مساعدين للحزب وهم النائب محمد ماهر حامد محمد خليل والنائب عادل عبد الفتاح مأمون ناصر والنائب عاطف عبد الحميد عواد ناصر.

يأتي ذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن على تجديد قياداته من خلال إدخال دماء جديدة، وإتاحة الفرصة للكفاءات الشابة للمشاركة في عملية صنع القرار، وتنشيط العمل الحزبي، بهدف تعزيز دور الحزب في المجتمع.

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