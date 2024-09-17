هيئة البث الإسرائيلية: الجيش سيدرب قوات البحرية على القتال البري بسبب نقص المقاتلين

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الجيش الإسرائيلي سيدرب قوات البحرية على القتال البري بسبب نقص المقاتلين".

ولا تزال عمليات الفصائل الفلسطينية تتسبب بخسائر فادحة لقوات الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى عمليات حزب الله في الشمال، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول والاعتداءات على لبنان.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "جيروزالم بوست" عن مصادر، زعمها بأنّ "إسرائيل في أقرب لحظة للحرب الشاملة مع حزب الله منذ 7 تشرين الأول".

بدورها، ادّعت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ "قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين يقترح تفويض الجيش إنشاء منطقة عازلة في جنوبي لبنان".