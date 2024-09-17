اشار موقع "واللا"، نقلا عن مصدر بإدارة الرئيس الاميركي جو بايدن، الى أن "إقالة وزير مثل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وسط حرب غزة وقبل حرب محتملة مع لبنان ضرب من الجنون".
وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّه "من المتوقع صدور الإعلان عن توسيع الحكومة خلال الساعات المقبلة"، مشيرة إلى أنّ "غدعون ساعر سيتولى وزارة الدفاع بدلا من يوآف غالانت".
كانت هذه تفاصيل خبر واللا نقلا عن مصدر بإدارة بايدن: إقالة غالانت وسط حرب غزة وقبل حرب محتملة مع لبنان ضرب من الجنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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