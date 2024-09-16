مخاوف في إسرائيـل من تحديث الجيش المصري لترسانته العسكرية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف تقرير إسرائيلي عن مخاوف حادة لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل من تحديث الجيش المصري لترسانته العسكرية، معتمدا على مصادر تسليح متنوعة كالصين وروسيا ودول أخرى.

وقال موقع "غلوباس" الإخباري الإسرائيلي إن مصر استغلت مكانتها كأكبر جيش عربي في الشرق الأوسط وقامت بجذب أكبر عدد ممكن من الدول للمشاركة في أول معرض جوي في تاريخ القاهرة والذي انتهى الأسبوع الماضي.

وأضاف الموقع العبري أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعمل على تعزيز قوة جيشه الجوية بطائرات متطورة من الصين والهند وغيرها من الدول.

وأوضح الموقع العبري أنه في زمن حرب "السيوف الحديدية" – التسمية العبرية لحرب غزة الجارية حاليا منذ السابع من أكتوبر الماضي - التي تثير قلق مصر على مصير محور فيلادلفيا، بينما تثير إثيوبيا قلق القاهرة من حبس مياه النيل خلف سد النهضة الكبير على النيل، أقامت مصر مؤخرا أول معرض جوي في تاريخها، ومن الدول التي عرضت منتجاتها وإمكانياتها في سماء مصر خلال الحدث، المملكة العربية السعودية والصين والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وتركيا.

وأوضح التقرير العبري، أن الأتراك الذين يقدمون سياسة جديدة للتقرب من القاهرة، قدموا خلال المعرض طائرات التدريب "هورجيت" التي تنتجها صناعة الطيران التركية ونالت إعجاب القاهرة.

وأضاف أن الدولة الأخرى التي شاركت على نطاق واسع في المعرض هي روسيا، والتي تربطها بالقاهرة علاقات وثيقة.

وتمتلك مصر النظير الروسي للطائرة C-130J الأمريكية، وهي طائرة إليوشن إيل-7، وقبل سنوات قليلة، عرضت روسيا على القاهرة توسيع قدراتها باستخدام طائرة إليوشن إيل-76-9، وفي عام 2019 استلمت طائرتين مستعملتين من الأردن.