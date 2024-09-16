"حزب الله": استهدفنا مبانيَ يستخدمها جنود العدو في المطلة وتحرّكًا للجنود في موقع بياض بليدا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏العديسة والطيبة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 16-09-2024 مباني يستخدمها ‏جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".

في بيان آخر، ذكرت الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وبعد متابعة ‏ومراقبة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا وبعد رصد حركة لِجنوده، استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 16-09-2024 بِقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة".