"حزب الله": استهدفنا مبانيَ يستخدمها جنود العدو في المطلة وتحرّكًا للجنود في موقع بياض بليدا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي العديسة والطيبة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 16-09-2024 مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة".
في بيان آخر، ذكرت الحزب أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد متابعة ومراقبة لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع بياض بليدا وبعد رصد حركة لِجنوده، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 16-09-2024 بِقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة".
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