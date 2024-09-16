افادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأن "المجلس الوزاري المصغر سينعقد اليوم لمناقشة الوضع في الجبهة الشمالية"، لافتة الى انه "سيتم التصويت على أن إعادة السكان في الشمال إلى منازلهم ضمن أهداف الحرب الرسمية".

كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرنوت": المجلس الوزاري المصغر سينعقد اليوم لمناقشة الوضع في الجبهة الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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