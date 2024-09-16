بايدن: بأميركا نقوم بتسوية خلافاتنا في شكل سلمي بصناديق الاقتراع وليس تحت وطأة تهديد بندقية

اكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه "ندد على الدوام بالعنف السياسي"، غداة محاولة مفترضة ثانية لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، نسبها الأخير الى خطاب كل من بايدن ونائبته كامالا هاريس.

واشار بايدن في فيلادلفيا الى انني "نددت على الدوام بالعنف السياسي وسأظل أندد به"، مضيفا "في أميركا، نقوم بتسوية خلافاتنا في شكل سلمي في صناديق الاقتراع، وليس تحت وطأة تهديد بندقية".

وفي وقت سابق من اليوم، رأى المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، أنّ "خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس هو السبب وراء إطلاق النار عليّ".

وقال: "المشتبه به في محاولة الاغتيال تصرف بناء على لغة تحريضية للغاية صادرة عن الديمقراطيين".

ويأتي ذلك بعد حادثة إطلاق نار وقعت قرب مقرّ إقامة ترامب في فلوريدا.

بدوره، ذكر وزير الأمن الدّاخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس أنّ "وزارة الأمن الوطني والخدمة السّريّة في البلاد تعملان بشكل وثيق مع شركاء إنفاذ القانون الفيدراليّين والولائيّين والمحليّين، لمعرفة كلّ الحقائق المحيطة بهذا الحادث"، مؤكّدًا أنّ "سلامة وأمن المرشّحين الرّئاسيّين وغيرهم من المحميّين هما الأولويّة القصوى للخدمة السّريّة".