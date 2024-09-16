شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المتحدة عرضت الرأى والرأى الآخر حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي إعطاء مساحه للحوار والنقاش بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد: عبد المولى" أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جعلت قانون الإجراءات الجنائية يدخل في كل بيت مصرى خصوصا بعد الخلافات والاعتراضات التي شهدها خلال الفترة الماضية سواء من خلال النقابات أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عملت على استعادة الدور الريادى للإعلام والدراما المصرية، فضلا عن كونها ظهرت لتملأ فراغ موجود في الإعلام منذ فترة طويلة، وجاءت هذه الشركة التي ولدت عملاقة لتحل العديد من المشكلات التي كانت موجودة في الإعلام المصري، وساهمت في القيام بدور كان غائبا في العديد من المؤسسات الإعلامية، وأدت دورها بشجاعة منقطعة النظير، وواجهت الفكر المتطرف بفكر راقي قائم على التوعية والتنوير وتوثيق المعلومة.

وأشار النائب خالد عبد المولي، إلى أن البرنامج الذي تم إذاعتها بشأن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور مجموعة من المسؤلين والمعارضين يؤكد دورها الريادى في نشر الرأي والرأي الآخر للوصول إلى نتيجة تصب في صالح المجتمع.

