شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر": المتحدة تبذل جهودا غير عادية فى مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن حوار خالد البلشى نقيب الصحفيين، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز" يعكس الدور المحورى الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤسسة من مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بخروج قانون الإجراءات القانونية للنور بشكل توافقى، ومن ثم فهى تقوم بدور لا يقل أهمية عن أى مؤسسة، وحوار نقيب الصحفيين ترجمة لهذا الدور العظيم، وأنها تمنح الجميع مساحة لحرية الرأى والتعبير بشأن مناقشة مشروع القانون بكل مستفيض بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن نقيب الصحفيين تطرق لعدد من النقاط التي يراها قد تكون محط جدل ومن ثم إفساح المجال يعتبر بمثابة بداية نقاش حقيقي حول مشروع القانون ومن المتوقع أن تكون هناك العديد من الحلقات النقاشية حول مشروع القانون الحيوي الذي يهم شريحة عريضة من المجتمع المصرى، إضافة لكونه يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة وخطوة جادة نحو تحقيق ملف حقوق الإنسان.