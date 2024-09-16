تقلل العدوانية.. أخصائية تغذية توضح 5 عناصر مهمة في "لانش بوكس" الطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قالت الدكتورة بسمة يسري، طبيبة متخصصة فى التغذية العلاجية عضو الجمعية الأوربية للتغذية السريرية، إن الأمهات لابد أن تكون حريصة على إدخال عدة عناصر رئيسية فى تغذية الأبناء فى المدرسة، وهى نشويات صحية وبروتين وخضروات ودهون ومشروبات صحية، لافتة إلى أن هذه العناصر تزيد من تركيز الطفل وتظبط سلوكه وتصرفاته وتقلل العدوانية، لأنها لا تحتوى على سكريات عالية.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، اليوم الإثنين: "يمكن استخدام الشوفان بديل للدقيق الأبيض الذي يعمل على رفع مستوى السكر في الدم، ويمكن البيض يستخدم داخل عنصر يمكن عمل بأن كيك من الشوفان والبيض والعسل، ويمكن ان يكون الخضار من الخيار أو الجزر أو فاكهة مثل التفاح، ولازم نبعد عن السكريات".

وشددت على ضرورة تنويع اللانش بوكس حتى لا يمل الطفل ولا يتناول الطعام، يمكن استخدام دجاج مسلوق معه كابوتشا وزبادي مضاف إليه ليمون، ولابد من الابتعاد عن المايونيز والكاتشب، ويمكن استخدام الموز، أو استخدام الذرة الشامية وتسويتها أو سلقها، لافتة إلى أن هذه الوجبة تعمل على زيادة التركيز خاصة لوجود عنصر الماغسيوم.