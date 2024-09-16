5 أشياء يجب معرفتها عن المحاولة الجديدة لاغتيال ترمب

بعد شهرين من محاولة اغتيال المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب، جاءت محاولة جديدة لاغتياله، حيث ذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ترمب آمن بعدما وصفه بأنه «يبدو أنه محاولة اغتيال» أثناء لعب الجولف.

وقالت السلطات المحلية، إن عناصر الخدمة السرية الأمريكية الذين يحمون ترمب أطلقوا النار على رجل كان يوجه بندقية من طراز AK بمنظار بينما كان يلعب في أحد ملاعب الغولف التي يملكها في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وفي ما يلي خمسة أشياء يجب معرفتها عما حدث للمرشح الجمهوري للرئاسة.

المشتبه به

كان دونالد ترمب هدفًا لما وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه «محاولة اغتيال» في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم الأحد. وقال الرئيس السابق إنه آمن.

وقال ثلاثة مسؤولين من إنفاذ القانون إن الرجل الذي وجه البندقية وألقي القبض عليه هو رايان ويسلي روث.

وتظهر السجلات أن روث، 58 عامًا، عاش في ولاية كارولينا الشمالية معظم حياته قبل أن ينتقل في عام 2018 إلى كاواوا، هاواي، حيث أدار هو وابنه شركة لبناء الحظائر، وفقًا لنسخة مؤرشفة من صفحة الويب الخاصة بالشركة.

وكان روث ينشر بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحرب في أوكرانيا وكان لديه موقع على الإنترنت سعى من خلاله إلى جمع الأموال وتجنيد المتطوعين للذهاب إلى كييف للانضمام إلى القتال ضد الغزو الروسي.

وكتب أيضًا بشكل منفصل على «X»، «سأقاتل وأموت من أجل أوكرانيا» وحتى إنه سافر إلى هناك.

وفي الوقت نفسه، لا يبدو أن سياسات روث تتوافق باستمرار مع حزب أو آخر.

و في السنوات الأخيرة، تشير منشوراته إلى أنه شعر بالملل من ترمب، وأعرب عن دعمه للرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

وفي يوليو، وبعد محاولة اغتيال ترمب في بنسلفانيا، حث روث بايدن وهاريس على زيارة الجرحى في إطلاق النار في المستشفى وحضور جنازة رئيس الإطفاء السابق الذي قُتل في التجمع.

تنفيذ الخطة

وقالت السلطات المحلية، إن المسلح كان على بعد ما بين 400 و500 ياردة من ترمب وكان يختبئ في الشجيرات بينما كان الرئيس السابق يلعب جولة غولف في نادي ترمب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش.

وقال ريك برادشو، عمدة مقاطعة بالم بيتش، إنه عندما يدخل الناس إلى الشجيرات المحيطة بالملعب، «يكونون بعيدين عن الأنظار إلى حد كبير». وأضاف برادشو أن ملعب الجولف بأكمله كان ليُحاط برجال إنفاذ القانون إذا كان ترمب رئيسًا في منصبه، ولكن لأنه ليس رئيسًا، «فإن الأمن يقتصر على المناطق التي تعتبرها الخدمة السرية ممكنة».

حيث كانت حماية ترمب أعلى من بعض أقرانه بسبب ظهوره البارز وحملته للسعي إلى البيت الأبيض مرة أخرى. وقال مسؤولون أمريكيون إن أمنه تعزز قبل أيام من محاولة الاغتيال في يوليو في بنسلفانيا.

أقوال ترمب

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أنصاره، قال ترمب، «كانت هناك طلقات نارية في محيطي، ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت منكم أن تسمعوا هذا أولاً: أنا آمن وبصحة جيدة!».

وقال زميله في الترشح جيه دي فانس، والسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام من ساوث كارولينا، إنهما تحدثا مع ترمب بعد الحادث، وقال كلاهما إنه كان في «حالة معنوية جيدة».

وفي وقت متأخر، نشر ترمب رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي يشكر فيها أفراد الخدمة السرية ووكالات إنفاذ القانون على الحفاظ على سلامته، واصفًا إياهم بـ«الوطنيين الشجعان والمخلصين»، مضيفًا أن «اليوم كان بالتأكيد مثيرًا للاهتمام!».

نائبة الرئيس

ونشرت هاريس، منافسة ترمب في الانتخابات الرئاسية من الحزب الديمقراطي، على موقع «X» أنها اطلعت على تقارير عن إطلاق أعيرة نارية.

«أنا سعيد لأنه آمن. العنف ليس له مكان في أمريكا».

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن وهاريس سيظلان على اطلاع دائم بتطورات التحقيق. وأضاف البيت الأبيض، إنه «يشعر بالارتياح» لمعرفة أن ترمب في أمان.

ماذا بعد؟

ولم يعلن ترمب عن أي تغييرات في جدول أعماله، ومن المقرر أن يلقي كلمة مباشرة على قناة «X» من منتجعه مار إيه لاغو لإطلاق منصة العملات المشفرة الخاصة بأبنائه.

في هذه الأثناء، قال زعماء فريق العمل الحزبي في الكونجرس الذي يحقق في محاولة اغتيال ترمب في 13 يوليو، إنهم طلبوا إحاطة من جهاز الخدمة السرية.

وقال النائب مايك كيلي جمهوري من ولاية بنسلفانيا، والنائب جيسون كرو، ديمقراطي من ولاية كولورادو، في بيان: «نشعر بالامتنان لأن الرئيس السابق لم يتعرض لأذى، لكننا لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء العنف السياسي وندينه بكل أشكاله». وأضافا أن فريق العمل سيطلع على آخر المستجدات.

وقال النائب الأمريكي جاريد موسكوفيتز، وهو ديمقراطي من فلوريدا وعضو في فريق العمل، إنه «سيسعى للحصول على إجابات حول ما حدث اليوم وبعد ذلك».