ممثل بوشكيان في افتتاح معرض صناعي في المنية: اقامة المعارض العامة أو المتخصِّصة دليل عافية

افتتحت "جمعية تطوير العلاقات الصناعية والتجارية" في المنية، بالتعاون مع وزارة الصناعة، معرضها الصناعي والتجاري السادس تحت عنوان "صنع في لبنان"، في المجمع الثقافي الكويتي في المنية، برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان ممثلا بشربل سلوم.

واشار النائب أحمد الخير الى "إنها لشجاعةٌ كبيرةٌ من جمعيةِ تطويرِ العلاقاتِ الصناعيةِ والتجاريةِ اقامةِ المعرضِ الصناعيّ التجاريّ، في ظلِّ هذهِ الظروفِ الصعبةِ، ولكن هذهِ الجرأةَ ليست غريبة عن الشعبِ اللبنانيّ ولا عن اهالي المنيةِ الذينَ اثبتوا حُضورَهم في مختلفِ المجالاتِ الزراعيةِ منها والسياحيةِ والصناعيةِ والتجارية. وإنَّ النقلة َالنوعيةَ التي تشهدُها المدينةُ والاقبال الكثيف على الاستثمارِ بها مؤشرٌ ايجابيٌّ من المهّمِ مواكبتُه لأنَّه يعودُ بالخيرِ على منطقتِنا، التي تمتَلِكُ موقَعاً استراتيجِياً على طريقٍ دُوليٍ يربِطُ عاصمةَ الشمالِ طرابلُسَ بعكار وسوريا".

وأكد أن "لبنانَ لا يمكنُ أن ينهضَ الا من خلالِ أفضلِ العلاقاتِ معَ محيطِهِ العربيّ، لا سِيَّما دولِ الخليجِ والمملكةِ العربيةِ السعوديةِ بالتحديدِ، والتي بدورِها قدَّمَت للبنانَ وللمنيةِ الكثيرَ وآخرُ تلكَ التقديماتِ هيَ التكفّلُ بانشاءِ مبنَى بلديةِ المنيةِ الذي سيُبصِرُ النورَ بهبةٍ منَ المملكةِ العربيةِ السعودية، اضافةٍ الى جُملةٍ من الاستثماراتِ والتقديماتِ السُّعوديةِ الجاهزةِ حالما يستقرُّ الوضعُ في لبنان".

بدوره، لفت سلوم، الى ان "الاستمرارُ في اقامة هذا النشاط الاقتصادي للمرّة السادسة، يدلّ على الاصرارُ والمثابرة على النجاح وفتح المجال أمام آفاق تبادل الخبرات واكتشاف الصناعات القائمة والحديثة".

واعتبر أن "اقامة المعارض العامة أو المتخصِّصة دليل عافية ووعي على تفعيل الأنشطة المرتبطة بالانتاج، ممّا يساعد على تصريف المنتجات المحلية، بعد ابرازِها في أمكنة محدّدة وعلى مساحة جغرافية جامعة تسهّل على الصناعي وعلى المستهلك زيارةَ الأجنحة في وقت زمني قصير، واكتشاف الجديد، وما يثير الانتباه من علامات تجارية لبنانية مصنوعة بجودة عالية ووفق المواصفات والمعايير".