معلومات "الجديد": اسم الراعي تم تغييبه عن المشاركة في القسم الثاني والأخير للسينودس في الفايتكان

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "اسم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تم تغييبه عن المشاركة في القسم الثاني والأخير للسينودس في الفايتكان، والذي سيُقرر مستقبل الكنيسة ويعوّل عليه البابا فرنسيس".

ويشار إلى أنّ في شهر تشرين الأول المقبل يشارك البابا فرنسيس في الدورة الثانية للجمعية العامة لسينودس الأساقفة، حيث ستستمر أعمال الجمعية على مدى ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع، وفق موقع أخبار الفاتيكان.