خارجية أميركا: الحل الدبلوماسي هو الأمثل لجلب الهدوء إلى شمال إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ "الحل الدبلوماسي هو الأمثل لجلب الهدوء إلى شمال إسرائيل"، في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في تل أبيب.

ولفتت وزارة الخارجية إلى "أننا نعمل مع قطر ومصر على تقديم مقترح جديد بشأن غزة ونأمل أن نصل به إلى خط النهاية".

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "رئيس الحكومة أبلغ المبعوث الأميركي أنّه لا يُمكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني".

ولفت إلى أنّ "إسرائيل تقدر دعم واشنطن، لكنها ستفعل ما يلزم لإعادة السكان شمالًا وحماية أمنها".

وسبق وأن أعلن البيت الأبيض، أن زيارة هوكشتاين لمنطقة الشرق الأوسط "تدخل في إطار جهودنا لخفض التصعيد وتجنب توسع الصراع"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في ظل اعتداءات إسرائيلية يومية على جنوب لبنان.