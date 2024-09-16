أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّه "من المتوقع صدور الإعلان عن توسيع الحكومة خلال الساعات المقبلة"، مشيرة إلى أنّ "غدعون ساعر سيتولى وزارة الدفاع بدلا من يوآف غالانت".
إلا أنّ الهيئة ذكرت أيضًا أنّ "غالانت ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي اتفقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على عملية عسكرية تعيد سكان الشمال إلى منازلهم".
وذكرت أنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين حذر من أن العملية العسكرية وحدها لن تعيد سكان الشمال إلى منازلهم"، وقالت "هوكشتاين حذر الإسرائيليين من أن تصعيدًا واسعًا في لبنان قد يؤدي إلى حرب بمشاركة إيران".
وتتصاعد منذ فترة خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وغالانت بشأن احتمال شن حرب واسعة على لبنان وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع حركة "حماس" حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة.
ووفق الإعلام الإسرائيلي، يرى غالانت أن أي عملية عسكرية في لبنان ستمس باحتمال إعادة الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة، لأن الجيش سيضطر إلى نقل قوات من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: غالانت وهاليفي اتفقا مع نتانياهو على عملية عسكرية في الشمال وهوكشتاين حذّر منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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