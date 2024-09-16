وزير الخارجية القطري بحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات في غزة

اعلنت الخارجية القطرية، أن "رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، بحث في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات في غزة".
واشارت الى أن "الجانبين استعرضا الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب. كما بحثا قضية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام لغزة".
ولفتت الى ان "الجانبين ناقشا آخر المستجدات في المنطقة".
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