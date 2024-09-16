عباس يتوجه غدا إلى مدريد بعد اعترافها بدولة فلسطين

افاد مصدر في الرئاسة الفلسطينية لوكالة فرانس برس، بأن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتوجه الثلاثاء الى مدريد في زيارة رسمية تستغرق 48 ساعة، وذلك بدعوة من إسبانيا بعد اعترافها بدولة فلسطين".

واشار المصدر للوكالة، الى أن "من المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وملك إسبانيا فيليبي السادس الرئيس محمود عباس قبل سفره إلى نيويورك التي من المقرر أن يصل اليها الجمعة للمشاركة في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة".