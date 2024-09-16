"أنصار الله" نشرت مشاهد من إطلاق الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين 2" على تل أبيب

نشر الإعلام الحربي في القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، مشاهد من إطلاق الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين 2" على هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب، وهي العملية التي أعلنت عنها يوم أمس الأحد ضمن المرحلة الخامسة من عمليات إسناد قطاع غزة.

وأشار الإعلام الحربي إلى مواصفات الصاروخ، حيث قال إنّه "صاروخ فرط صوتي "hypersonic" ومداه يصل إلى 2150 كيلومتر، ويعمل بالوقود الصلب على مرحلتين، ويتميز بتقنية التخفي".

ولفت إلى أنّ سرعة الصاروخ تصل إلى 16 ماخ، ويمتلك قدرة عالية على المناورة التي "تتجاوز أحدث وأقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم بما فيها القبة الحديدية".