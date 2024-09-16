نتانياهو لهوكشتاين: لا يُمكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "رئيس الحكومة أبلغ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أنّه لا يُمكن إعادة السكان إلى الشمال دون تغيير جذري في الوضع الأمني".

ولفت إلى أنّ "إسرائيل تقدر دعم واشنطن، لكنها ستفعل ما يلزم لإعادة السكان شمالًا وحماية أمنها".

وسبق وأن أعلن البيت الأبيض، أن زيارة هوكشتاين لمنطقة الشرق الأوسط "تدخل في إطار جهودنا لخفض التصعيد وتجنب توسع الصراع"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في ظل اعتداءات إسرائيلية يومية على جنوب لبنان.