إعلام أميركي: المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب بدا هادئًا بالمحكمة وقد توجّه تهم إضافية ضده

نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مصادر، قولها إنّ "رايان روث المشتبه به في محاولة اغتيال المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترمب بدا هادئًا وغير مكترث أمام المحكمة"، خلال توجيه الاتهامات له بعد إطلاقه النار في فلوريدا.

وذكرت المصادر أنّ "التحقيق في محاولة اغتيال ترامب مستمر ويمكن توجيه تهم إضافية ضد المشتبه به".

وفي وقت سابق، وجهت إلى المشتبه به الذي اعتقل في إطار التحقيق في محاولة اغتيال مفترضة تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تهمتا حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث (58 عامًا)، وهو أميركي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا اعتقل الأحد، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فدرالي في فلوريدا.

بدوره، رأى ترامب، أنّ "خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس هو السبب وراء إطلاق النار عليّ"، وقال: "المشتبه به في محاولة الاغتيال تصرف بناء على لغة تحريضية للغاية صادرة عن الديمقراطيين".