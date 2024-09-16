سلطات الولايات المتحدة اعلنت سحب قواتها بشكل كامل من النيجر

أعلنت قيادة الجيش الأميركي في إفريقيا "أفريكوم"، "أن الولايات المتحدة أنهت سحب قواتها بشكل كامل من النيجر".

واشارت في بيان، الى أن "أعلنت وزارة الدفاع الأميركية ووزارة دفاع جمهورية النيجر استكمال سحب العسكريين والمعدات الأميركية من الدولة الإفريقية"، مشيرة إلى أن "العملية، التي بدأت في 19 ايار الماضي، اكتملت فعليا في 15 ايلول الجاري".

وأضاف البيان أن "التعاون والتواصل الفعال بين جيشي الولايات المتحدة والنيجر ضمنا أن يكون الانسحاب آمنا ومنظما ومسؤولا"، مؤكدا أن "العملية مرت دون أي صعوبات وفي الموعد المتفق عليه بين الطرفين".

وفي اذار، أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أميركية للطائرات المسيرة في شمال الدولة الإفريقية.