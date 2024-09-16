لابيد التقى سوليفان في واشنطن: جبهات الحرب يمكنها الانتظار لكن الأسرى بغزة لا ينتظرون

ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، بعد لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان في واشنطن، أنّ "جبهات الحرب يمكنها الانتظار لكن الأسرى بغزة لا ينتظرون".

وقال: "علينا إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس".

ويزور لابيد واشنطن لبحث ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وكانت قد ذكرت صحيفة "معاريف" أنّ لابيد "سيقوم بخطوة مفاجئة ودبلوماسية إلى واشنطن، على غرار زيارة رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس من قبل، إلى العاصمة الأميركية".

ومن المقرر أن يلتقي لابيد كبار مسؤولي البيت الأبيض وأعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري.