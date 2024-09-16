الاسد بحث مع شويغو في العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع سكرتير مجلس أمن الاتحاد الروسي سيرغي شويغو، في مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي، وكذلك العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا وآفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين.

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