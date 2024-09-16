إعلام إسرائيلي: هوكشتاين قال لغالانت إن معركة واسعة ضد لبنان لن تعيد الأسرى وستعرض إسرائيل للخطر

أفادت القناة 12الإسرائيلية، بأنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين قال لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "معركة واسعة ضد لبنان لن تعيد الأسرى وستعرض إسرائيل للخطر".

وكان قد أشار وزير وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال لقائه المبعوث الأميركي في تل أبيب، إلى أنّ "السبيل الوحيد المتبقي لإعادة سكان الشمال للمستوطنات هي العمل العسكري"، وفق ما أعلن مكتب غالانت.

وذكر أنّ "فرص التوصل إلى اتفاق دبلوماسي تنفد، مع استمرار ربط حزب الله نفسه بحركة حماس".

وسبق وأن أعلن البيت الأبيض، أن زيارة هوكشتاين لمنطقة الشرق الأوسط "تدخل في إطار جهودنا لخفض التصعيد وتجنب توسع الصراع"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومواصلة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في ظل اعتداءات إسرائيلية يومية على جنوب لبنان.